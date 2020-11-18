Хабаровчан приглашают на виртуальные экскурсии по парку имени Н.Н. Муравьева-Амурского Фото: Ольга КИВА

Хабаровчан приглашают на виртуальные экскурсии по парку имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Участники узнают богатую историю зеленого уголка краевой столицы. Мероприятие в режиме онлайн появилось в период пандемии.

Напомним, с апреля по октябрь на территории парка проходили концерты симфонической музыки и вечера поэзии, фестивали национальных культур, выступление кавер-групп Хабаровска и другие культурные мероприятия. Особый интерес у жителей и гостей краевой столицы вызывают экскурсии по парку имени Н.Н. Муравьева-Амурского - тихие неспешные прогулки в компании 7-10 человек.

- Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, с марта в крае учреждения культуры стали осваивать онлайн-формат проведения мероприятий. С ноября планируют сделать ролики об исторических фигурах - памятниках парка. Чтобы посмотреть экскурсии, пожалуйста, перейдите по ссылке, - рассказали в краевом минкульте.