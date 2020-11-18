Где помогают освободившимся из тюрьмы людям, рассказали в Хабаровском крае Фото: Тимур ХАНОВ

Где помогают освободившимся из тюрьмы людям, рассказали в Хабаровском крае. С бывшими осужденными работают в некоммерческих организациях, расположенных как в Хабаровске, так и в муниципальных образованиях региона. Об этом сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения.

Отметим также, что социальная помощь освободившимся из мест лишения свободы людям заключается в предоставлении временного жилья и обеспечении граждан питанием, оказании психологической поддержки, содействии в восстановлении документов и трудоустройстве.

В Хабаровске можно обратиться в такие организации как «Милосердие», «Православный центр духовно- нравственного восстановления личности «Выбери жизнь» и «Новая жизнь». Также есть НКО, действующие в Хабаровском районе и районе имени Лазо. Полный список организаций с адресами и телефонами можно получить, перейдя по ссылке.