В Хабаровском крае перенесли Гражданский форум на 2021 год Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае перенесли Гражданский форум «Хабаровский край - территория возможностей» на 2021 год. Мероприятие планировали на начало декабря 2020 года. Корректировки внесли в связи с пандемией.

- На это решение повлияли результаты опроса «Каким должен быть Гражданский форум в 2020 году?». Его проводили в сентябре. Большинство респондентов проголосовали за офлайн формат проведения. В программе форума мероприятия, предполагающие встречи некоммерческого сектора, органов исполнительной власти, бизнес-сообщества в интерактивной форме, - рассказали в главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

Ориентировочно форум пройдет весной следующего года. Однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. К слову, в прошлом году мероприятие посетили более 1500 активных жителей региона. По итогам форума приняли ряд важных решений.