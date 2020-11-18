Лодка с рыбаками вмерзла в лед Павильской протоки в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Лодка с рыбаками вмерзла в лед Павильской протоки в Хабаровском крае. Сообщение о происшествии поступило спасателям вчера, 17 ноября. К слову, это была уже третья на этой неделе спасательная операция на водных объектах.

- На помощь пострадавшим пришли специалисты краевого ПСО, базирующегося в Николаевске-на-Амуре. Они выдвинулись в сторону поселка Маго. По сообщению, поступившему на номер «112», на Пальвинской протоке находились люди, которым срочно требовалась помощь, - рассказали в комитете по гражданской защите.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели посередине реки лодку, зажатую льдинами. В ней находились трое мужчин, которые не могли сдвинуться с места. Добирались к пострадавшим на аэроботе, потом спасатели вытолкали лодку к берегу. Спасатели пересадили людей к себе на судно и доставили домой, в соседний населенный пункт. Позже выяснилось, что горе-рыбаки не первый раз оказываются в акватории, невзирая на запреты, и обращаются за помощью.