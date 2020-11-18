В Еврейской автономии завершился пожароопасный сезон Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Еврейской автономии завершился пожароопасный сезон. В области достаточный снежный покров, то есть риск возгорания сведен к минимуму. На сегодняшний день начальник управления лесами правительства области Алексей Малинников в письме от 16 ноября поясняет, что пожароопасный период действует с момента схода снега в лесах до установления устойчивой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах.

- Согласно информации ГУ МЧС России по ЕАО, с начала 2020 года в автономии случилось 105 природных пожаров, от огня пострадали территории общей площадью более 45,5 тысячи гектаров. Отметим также, что на особо охраняемых природных территориях в 2020 году зафиксировали пять возгораний. От огня пострадали территории общей площадью 1954 гектара, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.