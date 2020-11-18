Педагог из Хабаровского края отличилась сразу на двух конкурсах Фото: Правительство Хабаровского края

Педагог из Хабаровского края отличилась сразу на двух конкурсах. Профессионализм Марии Валетовой отметили на уровне страны и за ее пределами. Методист и педагог центра цифрового образования «IT-куб» заняла первое место в номинации «Дополнительное образование» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Актуальные практики дистанционного обучения». Она представила «Web-квест как форма организации дистанционного обучения по дополнительной общеразвивающей и общеобразовательной программе «Робототехника».

- Также Мария победила в международном конкурсе «Потенциал будущего» в номинации «Открытый урок». Ее конспект открытого урока «Сборка модели «Вертушка» по достоинству оценили эксперты, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

С победой вернулась с Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка» Елена Ланина. Методист и педагог центра художественно-эстетического развития Регионального модельного центра допобразования детей представила проект «Танцевальная мозаика».