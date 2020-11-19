Обстановка в Хабаровском крае 19 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 19 ноября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -12 -10, днем -6 -4, ветер западный, северо - восточный 8-14 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ночью -12 -7, днем -5-0, ветер северо - восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -30 -7, днем -13-0, ветер различных направлений 5-14 м/с. На севере края без существенных осадков (Николаевский, Ульчский районы - ночью небольшой снег), ночью -25 -11, днем -16 -4, ветер западный, северо-западный 3-18 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 20761.