В краевой психиатрической больнице в Хабаровске новый главврач ФОТО: региональный минздрав

В краевой психиатрической больнице в Хабаровске новый главврач. В должность с 17 ноября вступил Артем Насатюк. Он работает в КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» с 2014 года, а с 2017-го в качестве заведующего наркологическим отделением №1. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Артем Викторович Насатюк имеет первичную переподготовку по специальностям психиатрии-наркологии, организации здравоохранения и общественного здоровья. За время работы проявил хорошие навыки руководителя, умеющего своевременно решать сложные профессиональные и кадровые задачи.

Напомним, новый главврач сменил на посту Геннадия Ракицкого. Последнего уволили в октябре нынешнего года в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось о назначении нового директора в Медицинском информационно-аналитическом центре. Пост принял Сергей Евсеев.