Обстановка в Хабаровске 19 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 19 ноября 2020 года, в Хабаровске с восьми часов утра до 24:00 не будет холодной воды 15 жилых домах. Причина тому - работы по устранению повреждения (течь из-под земли) на водоводе по улице Орджоникидзе, 4. Также водоснабжения не будет в 11 административных зданиях и трех социальных объектах. Отключения коснутся объектов в районе улиц Орджоникидзе, Тихоокеанская, Брестская, Лизы Чайкиной, в переулках Зеленоборский, Казачий и Свободный. Отключений горячей воды, теплоснабжения и электроэнергии в городе нет.

- За минувшие стуки в городе с улиц собрали и вывезли 284 кубометра снега, случилось 20 ДТП, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1081 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске за минувшие сутки выявили 248 случаев заражения коронавирусом, в целом по региону новых случаев заражения 276.