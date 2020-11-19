В Комсомольске-на-Амуре охранник украл выручку из магазина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре охранник украл выручку из магазина. Такой версии придерживается следствие. По предварительной информации, о краже денег сообщил в полицию представитель торговой организации. Он объяснил полицейским, что из сейфа магазина продуктов питания пропали порядка 20 тысяч рублей.

- Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Выяснилось, что к хищению денег причастен 37-летний охранник магазина. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Также установили, что в конце рабочей смены кассир передала дневную выручку фигуранту, чтобы он положил ее в сейф в подсобном помещении. Однако мужчина взял деньги и покинул магазин. Похищенные деньги он потратил на спортивные ставки в букмекерских конторах. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».