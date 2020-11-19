В Хабаровском крае с начала 2020 года родилось больше 11 тысяч детей

В Хабаровском крае с начала 2020 года родились больше 11 тысяч детей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае с начала 2020 года родилось 11 тысяч 444 ребенка. По сравнению с октябрем 2019 года в октябре 2020 года выдали больше свидетельств о рождении. Прирост зафиксировали в пяти муниципальных образованиях края - Хабаровск (+35 малышей), Солнечный (+11), Хабаровский (+20), Ванинский (+6), Верхнебуреинский (+4) районы.

- В целом в крае отмечают незначительное снижение зарегистрированных фактов рождения в октябре текущего года - на 1,44 процента (1305 малышей 2020 года против 1324 в 2019 году), - прокомментировали в комитете по делам ЗАГС и архивов края.

Ситуация по заключенным бракам - в октябре 2019 в ЗАГСах зарегистрировали 875 семейных союзов, в 2020 году - 963. Увеличение бракосочетаний в октябре отмечают в ЗАГСах Железнодорожного и Индустриального районов Хабаровска, в Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Полины Осипенко и Хабаровском районах.