Закончить строительство дороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном планируют через два-три года Фото: Правительство Хабаровского края

Закончить строительство дороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном планируют через два-три года. На сегодняшний день подрядчик возводит два мостовых перехода через реку Герби и ее протоку (шести- и трехпролетный соответственно) общей протяженностью 290 метров.

- Верхнебуреинский район - это единственный муниципалитет, не считая самых северных, не имеющий прямого круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землей». В объект вложили серьезные федеральные деньги, наша команда работает над тем, чтобы они выделялись и дальше, - сообщил Михаил Дегтярев, побывав на участке строящейся дороги Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын.

Рабочие сейчас выполняют отсыпку земляного полотна общей площадью 154 тысячи квадратных метров, бурение и бетонируют 44 столба, монтируют несущие конструкции и балки. Техническую готовность автотрассы оценивают в 65 процентов. Напомним, стоимость контракта составляет 836,2 миллиона рублей.