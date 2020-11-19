В горящем гараже в Хабаровске нашли бездыханное тело
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В горящем гараже в Хабаровске нашли бездыханное тело. Возгорание случилось накануне вечером, 18 ноября. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно- спасательной службы краевого центра в 18:50. Подмогу оперативно отправили на улицу Герцена.
- Прибывшие огнеборцы обнаружили в горящем гараже полыхающие домашние вещи. Также в боксе нашли мужчину без признаков жизни, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Локализовать пожар смогли в 19:07, полностью ликвидировать - в 19:11. В ликвидации пожара задействовали четыре человека и одну единицу техники. Причины возгорания и обстоятельства происшествия установят в ходе проверки сотрудники следственного комитета и Государственного пожарного надзора МЧС России.
Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по номеру «112».