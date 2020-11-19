Под Хабаровском приняли отремонтированные дороги ФОТО: администрация Хабаровского района

Под Хабаровском приняли отремонтированные дороги. Проверили новые трассы в поселке Корфовский, селах Сергеевка, Лесное и Ракитное. Качество объектов оценили представители администраций поселений, члены общественного Совета Хабаровского района, представители подрядчика и специалист-дорожник администрации района.

- В поселке Корфовский обновили дорожное покрытие на улицах Таежная, Лазо, Учительская и Арсеньева. В селе Ракитное отремонтировали дороги на улице Шефская, окончили работы по укладке асфальтобетонного покрытия подъезда к селу Лесное. В Сергеевском сельском поселении привели в порядок улицу Партизанскую в селе Сергеевка и улицу Авиаторов села Калинка, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Работы проведи в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В общей сложности в Хабаровском районе отремонтировали 31 дорогу общей протяженностью 25 километров на сумму 197 миллионов рублей.