Скончался символ Комсомольска-на-Амуре Александр Юрковский Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре скончался Александр Карлович Юрковский. Он больше 40 лет руководил оркестром, который прославился далеко за пределами Города юности и России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Карлович Юрковский и его творческий коллектив стали настоящими символами Комсомольска-на-Амуре.

- Оркестр Александра Юрковского покорил жителей французских Канн и российского Петербурга. Александра Карловича любили и уважали, в его коллектив стремились попасть, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Что бы ни исполнял оркестр под его управлением, будь то классика духовой музыки, джаз, военные марши, мелодии советских лет, или музыку рок-групп - это были яркие и заразительные выступления.

Прощание с Александром Юрковским состоится 24 ноября с 12:00 до 13:00 во Дворце культуры Авиастроителей, адрес: улица Калинина, 7.