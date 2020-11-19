Под Хабаровском собираются сделать военно-туристическую базу отдыха ФОТО: Администрация Ванинского района

Под Хабаровском собираются сделать военно-туристическую базу отдыха. Пока эта идея находится на стадии поиска инвесторов. Этот туристический проект организуют с акцентом на военно-пограничную тематику. Предполагается, что отдыхающим будут оказывать услуги сдачи в аренду домиков для отдыха, проводить на территории музыкальные фестивали и спортивные мероприятия, исторические реконструкции с целью патриотического воспитания молодежи.

- Под проект собираются получить в аренду три гектара земли в селе Датта Ванинского района. Необходимый объем инвестиций 150 миллионов рублей. Окупиться эта идея должна за четыре года, - рассказали в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

На территории базы воссоздадут «заставу» - восстановят домик офицеров и казарму. Рядом с ними построят наблюдательный пост на мысе Садинга. К существующему двухэтажному зданию «заставы» достроят третий этаж с комфортными номерами с видом на Тихий океан для размещения гостей.