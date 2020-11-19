Обстановка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 19 ноября 2020: лечатся 122 пациента Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 19 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечение получают 500 человек. Из них у 122 пациентов официально подтвержден коронавирус. За сутки выписали по выздоровлению 38 человек, госпитализировали - 55, скончались - восемь человек (причину смерти установят после вскрытия).

- В реанимационном отделении находятся 34 пациента. У пяти человек, контактировавших с заболевшими, только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечатся 373 пациента, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За сутки с этим заболеванием доставили 76 пациентов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.