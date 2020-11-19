Дом в центре Хабаровска признали памятником истории

Дом в центре Хабаровска признали памятником архитектуры ФОТО: ОПИК

Дом в центре Хабаровска признали памятником архитектуры. В реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включили жилой дом работников Амурского речного пароходства. Строение находится на улице Шевченко.

- В июле 2020 года в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры провели историко-культурную экспертизу. Напомним, здание построено в 1954 году Амурским речным пароходством для своих сотрудников. Оно было ведомственным, - рассказали в КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры».

Здание построено в стиле советской неоклассики. Эксперты сделали выводы, что включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой» 1954 года постройки на улице Шевченко, 4 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации обосновано. Отметим также, что уже есть проект предмета охраны и проект границ территории объекта.