В Хабаровске онлайн проведут гала-концерт юбилейного музыкального фестиваля Юрия Башмета Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске онлайн проведут гала-концерт юбилейного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Мероприятие состоится 22 ноября в Москве в Концертном зале имени Чайковского. В нем будут участвовать Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Мария Тилюк (скрипка), Михаил Безносов (кларнет), актер театра и кино Михаил Пореченков и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что зрители увидят прямую трансляцию на телеканале 6ТВ 22 ноября в 19:30. Повтор концерта 24 ноября после вечернего выпуска новостей в 21:45.

К слову, в Хабаровске планируют провести Третью Международную музыкальную академию - один из ведущих образовательных проектов маэстро Башмета. В рамках этого события одаренные дети в крае получают возможность бесплатно побывать на мастер-классах ведущих педагогов и концертирующих артистов, узнать секреты мастерства и получить бесценный опыт, необходимый для дальнейшей музыкальной карьеры.