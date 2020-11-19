В Хабаровске снизят число пассажиров в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске снизят число пассажиров в общественном транспорте в часы пик. Для этого Сергей Кравчук предложил пересмотреть режим работы предприятий и организаций. Также градоначальник поручил передать больше автомобилей администрации в пользование врачам, выезжающим на вызовы.

- В конце марта текущего года в мэрии Хабаровска уже выделяли 13 авто для участковых терапевтов местных поликлиник. С марта по август водители автопарка мэрии Хабаровска выполнили более 20 тысяч рейсов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Что касается графика работы организаций и предприятий, градоначальник поручил главам комитетов по управлению районами Хабаровска проработать вопрос с руководителями предприятий о введении для сотрудников гибкого рабочего графика. Такая мера поможет снизить нагрузку на городской общественный транспорт и уменьшить скопление в нем людей в часы пик.