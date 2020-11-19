Хабаровский солист победил на престижном вокальном конкурсе «Орфей – 2020» ФОТО: Хабаровский музтеатр

Хабаровский солист победил на престижном вокальном конкурсе «Орфей - 2020». Поздравления принимает Никита Туранов, представлявший на творческом состязании Хабаровский музыкальный театр.

Третий Международный фестиваль-конкурс «Орфей -2020» посвятили памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Он прошел с 15 по 17 ноября 2020 года в Грозном.

- Никите Туранову присудили звание лауреата конкурса второй степени и денежный приз. На гала-концерте победителей, прошедшем на сцене Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова, ему доверили закрыть концертную программу и исполнить финальное произведение, - рассказали в музтеатре.

Для справки: Никита Туранов служит сцене Хабаровского музыкального театра с 2013 года. Обучался в Хабаровском государственном институте культуры и Томском музыкальном колледже имени Э. Денисова. На счету солиста победы в конкурсах в 2007 году в Болгарии, в 2008 году в Доминикане, в 2009 году в Казахстане, в 2011 году в Польше.