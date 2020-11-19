Россельхозбанк: объем выдачи сельской ипотеки вырос на 62 процента

Более 28 тысяч семей улучшили жилищные условия, воспользовавшись в Россельхозбанке программой льготной сельской ипотеки по ставке 2,7 процента. Общая сумма займов превышает 55 миллиардов рублей. Для клиентов банка запустили марктеплейс «Свое жилье» и предусмотрели возможность дистанционного оформления ипотеки. Платформа «Свое жилье» позволяет в онлайн-режиме подобрать подходящий вариант, проверить, действует ли сельская ипотека в выбранном населенном пункте, и подать заявку на получение кредита. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на аграрном форуме газеты «Ведомости» 18 ноября.

- Онлайн-платформу банка «Свое жилье» запустили в августе. Особенно радует, что в село потянулась молодежь: значительную часть обращений банк получает от семейных пар не старше 35 лет. По статистике, сельскую ипотеку горожане берут не менее охотно, чем, собственно, жители сельских территорий, - сказала Ирина Жачкина.

Сейчас в 19 регионах число горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов этой же программы, которые уже проживают в сельской местности. Лидируют Калининградская и Свердловская области.

Аналитики банка отмечают, что наибольшей востребованностью пользуются квартиры и дома с земельным участком, которые заемщики приобретают по договору купли-продажи.

С октября Россельхозбанк начал рефинансировать ипотечные кредиты, выданные на приобретение жилья в сельской местности. Теперь бремя кредитной нагрузки можно кратно снизить, так как кредит переводится в разряд льготных и переоформляется по «сельской» ставке 2,7% годовых. Рефинансировать можно кредит, оформленный, начиная с 1 января 2020 года в банке, внесенном в список Министерства сельского хозяйства. Объект кредитования должен находиться в списке территорий, где действует сельская ипотека.