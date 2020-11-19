Проблему с уличным освещением решат в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Проблему с уличным освещением решат в Биробиджане. Для этого в городе разрабатывают комплексный план. В него включат городские поселки, где больше всего отмечают недочетов с уличным освещением.

- Очень много обращений, жалоб поступает от местных жителей. Новые фонари будут соответствовать всем нормам безопасности. Их установят так, чтобы освещали не только автомобильные дороги, но и тротуары, пешеходные переходы и подходы к ним, автобусные остановки, - прокомментировали в пресс -службе городской администрации.

Когда план разработают, решат вопрос с финансированием. К слову, в областной столице на проспекте 60-летия СССР уже монтируют новые современные опоры. Потом на этих местах установят фонари, которые будут отвечать всем современным требованиям и нормам.