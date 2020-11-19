Приветы с Шантарских островов в Хабаровском крае отправили за границу Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Приветы с Шантарских островов в Хабаровском крае отправили за границу. Напомним, послания с пейзажами заповедной территории на обороте вручали туристам, посетившим жемчужину Охотоморья.

- В конце сезона открытки доставили в Хабаровск, где их запечатали в конверты и отправили адресатам. Собрали в общей сложности 160 приветов с Шантарских островов. Все они разосланы в разные уголки света, даже за границу - в Германию, Францию, США, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В России открытки получат жители Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов и деревень. Получатели открыток уже отчитались в соцсети о доставке посланий. Руководство нацпарка просит откликнуться тех, кто оставил неполный адрес отправителя. Открытки в Москву Илье Городецкому и Натали не могут отправить - в первом случае не указана квартира, во втором - в адресе есть только город и улица. Пришлите информацию на электронную почту info@zapovedamur.ru или по адресу: 680038 Хабаровск, улица Серышева, 60, офис 508. С пометкой: «Для Алины Милежик».