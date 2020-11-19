В Хабаровском крае 20 ноября прогнозируют ухудшение погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае 20 ноября прогнозируют ухудшение погоды. Непогода в основном охватит южные районы региона - Бикинский, Вяземский и имени Лазо. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, и усиление ветра до 15-17 м/с. На дорогах ожидаются гололедные явления.

- В связи с ухудшением погодных условий могут возникать нарушения работы транспорта, обусловленные ухудшением качества дорожного покрытия. Из-за гололеда могут увеличиться аварийные ситуации на автомобильных дорогах краевого и местного значений. Не исключена вероятность перебоя на объектах энергоснабжения и ЖКХ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят быть бдительными при нахождении на улице во время непогоды. Автолюбителей просят по возможности отказаться от длительных поездок. Пешеходы, будьте аккуратны - из-за сильного ветра могут обрушиться слабо укрепленные, широкоформатные, ветхие рекламные конструкции и старые деревья.