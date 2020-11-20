Обстановка в Хабаровском крае 20 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 20 ноября, в Хабаровске возможен небольшой снег, ночью -8 -6, днем -5 -3, ветер северо - восточный 9-14 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с. На юге региона снег, местами сильный, днем местами небольшой снег, снег, ночью -9 -4, днем -5-0, ветер северо-восточный 15-17 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков (Хабаровский, Нанайский, Ванинский, Советско-Гаванский районы - местами небольшой снег), ночью -23 -5, днем -11-0, ветер северный 3-14 м/с (Хабаровский, Нанайский, Советско-Гаванский, Ванинский районы - порывы до 15-17 м/с). На севере края без осадков, ночью -22 -9, днем -13 -2, ветер различных направлений 3-17 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 21046.