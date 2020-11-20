Обстановка в Хабаровске 20 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 20 ноября, в Хабаровске не зафиксировали случаев отключения горячей и холодной воды, отопления, электричества. За минувшие сутки в краевой столице с дорог собрали и вывезли 106 кубометров снега, случилось 18 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1062 раза.

- Сегодня утром на городские маршруты вышла 581 единица общественного транспорта. Из них 31 трамвай, 16 троллейбусов и 534 автобуса, - рассказали в городской администрации.

За минувшие сутки в Хабаровске зафиксировали 173 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в крае за сутки 285. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски заражения коронавирусом. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, дезинфицируйте свои гаджеты.