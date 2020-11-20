Срок выдачи результатов тестов на COVID-19 сократят в Хабаровском крае до двух дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Срок выдачи результатов тестов методом ПЦР на COVID-19 сократят в Хабаровском крае до двух дней. Ожидается, что учреждения края смогут перестроиться на новый формат работы в течение 10 дней. Об этом заявил Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

- С учетом новых рекомендаций Роспотребнадзора, ситуация должна стать проще. При наличии одного отрицательного результата мазка на коронавирусную инфекцию смогут выписывать стабильных пациентов из стационара и закрывать больничные листы, - прокомментировал Евгений Никонов.

Отметим также, что Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, поддержал инициативу штаба о выделении денег из резервного фонда правительства Хабаровского края на закупку 65 тысяч экспресс-тестов на антиген возбудителя коронавирусной инфекции. Они нужны, чтобы определить наличие или отсутствие COVID-19, чтобы подобрать правильное лечение. Экспресс-тесты распределят между медицинскими учреждениями.