В Хабаровском крае осудят директора золотодобывающего предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудят директора золотодобывающего предприятия. По версии следствия, фигурант дал взятку лесничему. Вознаграждение полагалось за то, чтобы организацию не привлекли к ответственности за возможные нарушения законодательства в сфере лесопользования при добыче руд и песков драгоценных металлов.

- Инцидент имел место быть с сентября 2017 года по декабрь 2019 года. Размер взятки 925 тысяч рублей. На сегодняшний день прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу лично в крупном размере, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По предварительной информации, деньги взяткодатель переводил частями на расчетный счет лесничего и его родственников. За это преступление мужчина рискует лишиться свободы на срок до 12 лет. Окончательное решение по мере наказания примет суд.