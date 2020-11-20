В Хабаровском крае завершился проект «Улица Победы» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае завершился проект «Улица Победы». В рамках его реализации привели в порядок семь автодорог, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Одна из них находится в селе Матвеевка. Раньше улицу называли Северной, но позже ее переименовали в улицу Музыкина - в честь односельчанина, Героя Советского Союза Михаила Музыкина.

- Дорогу давно надо было обновить - рядом строят новые дома и детский садик на 110 мест. К тому же она ведет к жилому массиву. На сегодняшний день заменили земляное полотно и выполнили устройство основания дороги песчано-щебеночной смесью, уложили асфальт, провели водопропускные трубы для обеспечения отвода. В ремонт вложили 7,5 миллиона рублей, - рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках проекта восстановили улицы Шелеста, Рокоссовского, Бойко-Павлова, Богачева, 202-й воздушно-десантной бригады в Хабаровске и участок от улицы Орехова до улицы Культурной на проспекте Победы в Комсомольске-на-Амуре.