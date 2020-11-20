В Хабаровском крае в домах до конца года установят 510 пожарных извещателей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае в жилых домах продолжают устанавливать пожарные извещатели. Датчики ставят в домах и квартирах, где живут многодетные семьи, одинокие, пожилые и маломобильные граждане. Если возникнет пожар приборы подадут звуковой сигнал. Жильцы, услышав его, смогут вовремя принять меры и вызвать огнеборцев.

Напомним, устройства в домах начали устанавливать в прошлом году. Деньги выделили в правительстве региона. На них купили одну тысячу приборов. Это направление работы включили в госпрограмму «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров».

- До конца года собираются оборудовать датчиками 510 жилых помещений, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите. - Органам местного самоуправления для установки датчиков на условиях софинансирования по конкурсу планируют выделять субсидии.

До конца декабря собираются закупить 1200 устройств, которые распределят и установят в разных районах региона через службы социальной защиты населения.