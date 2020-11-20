Ни по воздуху, ни по дороге: два села под Хабаровском оказались в изоляции Фото: Правительство Хабаровского края

Села Новокуровка и Победа в Хабаровском муниципальном районе оказались в вынужденной изоляции. С 13 ноября туда невозможно добраться на машине, не летают самолеты. Проблемы с сообщением в этих селах возникают ежегодно в период межсезонья.

Автомобильная дорога не имеет переправ через реки Кур и Тунгуска. Летом людей и грузы перевозит судно. В межсезонье, до открытия переправ (ноябрь, апрель), дважды в неделю летает вертолет. В этом году жители сел остались в ноябре без авиасообщения.

- Речные перевозки прекратили раньше из-за наводнения, пришлось раньше начинать и авиаперевозки. В бюджете на это не хватило денег до ледостава, - прокомментировал заместитель главы Хабаровского района Марк Хакимов.

По информации краевого минтранса, 23 ноября перевозки возобновят. В этот день планируют первый авиарейс в Новокуровку и Победу. Если до этого момента кто-нибудь из жителей сел серьезно заболеет, или там произойдет ЧС, туда направят вертолеты санавиации и МЧС.