Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 20 ноября 2020: лечится 121 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 20 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре получают лечение в общей сложности 522 человека. Из них у 121 пациента официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 29 человек, госпитализировали 61.

- В реанимационном отделении находятся 33 пациента. У пяти человек только подозревают заражение. Также лечатся 396 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 125 человек, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чащей мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.