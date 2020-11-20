В Хабаровском крае открыли памятник «Защитникам Дальневосточных рубежей» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае открыли памятник «Защитникам дальневосточных рубежей». Монумент установили в поселке Хурба. На торжественной церемонии присутствовали командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, командующий армией ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко, представители администрации Комсомольского района и военнослужащие авиационного соединения.

- Памятник представляет собой тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во взлетной конфигурации. Его установили на пьедестале с мемориальной доской, где сделали надпись «Защитникам дальневосточных рубежей», - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Рядом с площадкой, где установили памятник, есть осветительные прожекторы, направленные на бомбардировщик.

Для справки: Су-24М - модернизированный советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Его использовали для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.