Хабаровчане, лечащиеся от коронавируса дома, будут наблюдаться с помощью сервиса СберЗдоровье

Министерство здравоохранения Хабаровского края совместно с медицинским сервисом СберЗдоровье запустило дистанционный мониторинг здоровья жителей края с подтвержденным диагнозом COViD-19 или подозрением на инфекцию.

Данные о состоянии здоровья граждан будут собираться при помощи роботизированной системы по телефону. Пациентам нужно будет только отвечать на вопросы робота о своем самочувствии и симптомах заболевания. После звонка полученная информация автоматически будет внесена в индивидуальный «Дневник здоровья» заболевшего. Эти показатели будут доступны для лечащего врача платформы СберЗдоровье, поэтому он сразу увидит изменения состояния больного. Если самочувствие человека ухудшится, то с ним свяжется доктор из поликлиники, в которой наблюдается пациент.

- Сегодня большое количество людей лечатся на дому, и сотрудникам поликлиник физически тяжело справиться с таким количеством больных. Новый сервис частично поможет разгрузить амбулаторное звено. Он будет отслеживать изменение состояния здоровья пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, и своевременно на него реагировать. Не менее важно, что врачи смогут наблюдать показатели пациента и во время реабилитации, - подчеркнул Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Со своей стороны руководство партнера уверено, что дистанционный мониторинг состояния здоровья сослужит хорошую службу клиентам и поможет системе здравоохранения справиться с нагрузкой в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.