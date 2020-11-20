Власти Хабаровского края купят почти 160 квартир для детей-сирот Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Хабаровского края купят почти 160 квартир для детей-сирот. Это на 85 квартир больше, чем в 2019 году. Закупку квартир на рынке вторичного жилья проведет краевое министерство имущественных отношений. На сегодняшний день приобрели 140 жилых помещений.

- После проведения закупочных процедур, регистрации и оформления в краевую собственность квартиры передадут в краевое министерство ЖКХ для организации выдачи детям-сиротам, - прокомментировали в краевом министерстве имущественных отношений.

С получателями квартир заключат договор специализированного найма на пять лет. При условии, что исправно будет поступать квартплата, а само жилье наниматель будет содержать надлежащим образом, через пять лет квартиру можно оформить в социальный найм. К слову, с начала 2020 года в крае предоставили детям-сиротам 90 квартир, в том числе в новостройке в районе улицы Аэродромной в Хабаровске.