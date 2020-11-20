Неизвестные пытались забросить запрещенные предметы на территорию СИЗО в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Неизвестные пытались забросить запрещенные предметы на территорию СИЗО в Хабаровском крае. Их заметили, когда они только собирались свершить задуманное. Однако нарушители поняли, что их заметили, и спешно ретировались с места происшествия.

- Неизвестные бросили рюкзак и удалились в неизвестном направлении. Позже сотрудники отдела охраны СИЗО-2 подобрали брошенную вещь и осмотрели ее. Внутри обнаружили красную веревку, дрожжи, лезвие по металлу, ножи канцелярский и столовый, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Найденные предметы передали участковому уполномоченному полиции УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что аналогичное происшествие случилось близ следственного изолятора №2 УФСИН России по Хабаровскому краю. Тогда нарушитель пытался перебросить за ограду пластиковую бутылку с запрещенными для проноса на режимный объект предметами.