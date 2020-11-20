Блогер указал мэру Хабаровска на недостатки в городе Фото: Администрация Хабаровска

Блогер Илья Варламов указал мэру Хабаровска на недостатки в городе. На встрече с градоначальником он обратил внимание на наледь в центре города, скользкую плитку возле подаренной КНР скульптуры «Лотос» на Уссурийском бульваре, точечную многоэтажную застройку, в том числе и в районе «красной линии».

- Нужно отказываться от строительства надземных и подземных переходов, которые доставляют трудности маломобильным гражданам, от высотной застройки исторической части города и ввести зону платного паркинга в центре, - предложил Илья Варламов.

Со своей стороны мэр Хабаровска рассказал о решении приостановить строительство надземного пешеходного перехода, который в будущем мешал бы жителям в районе пересечения улиц Краснореченской и Суворова. Напомним, городские власти привлекают к разработке дизайн-проектов скверов и реконструируемых парков будущих архитекторов из числа студентов ТОГУ. К слову «Лотос» на Уссурийском бульваре планируют обновить и решить проблему со скользкой плиткой.