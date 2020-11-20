Врачам в Комсомольске-на-Амуре нужна помощь волонтеров Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Врачам в Комсомольске-на-Амуре нужна помощь волонтеров. Ранее сообщалось, что медикам помогают добровольцы, имеющие личный транспорт. С 4 ноября больницам и поликлиникам Города юности автотранспорт предоставляют заводы Амурсталь, КНПЗ, КнААЗ, АСЗ, администрация города.

- Из волонтеров-автолюбителей сформировали группу помощи. Часть ее членов на своих личных машинах помогает развозить врачей на вызовы. Всего медицинским учреждениям города дополнительно направили 31 автомашину, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Комсомольчан, желающих помочь, просят обращаться по телефону 8-999-084-33-49.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимые меры, помогающие минимизировать риски заражения новой коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, чащей мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.