Обстановка в Хабаровском крае 21 ноября 2020 года: погода, радиация, ледостав на реках

Ближайшие дни снегопадов в крае не ожидается Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае 21 ноября по информации Дальневосточного УГМС, плохой погоды не ожидается. Наоборот, по всей территории края без осадков. В Хабаровске ночью до минус 12, днем прогреется до -3…-5. Ветрено, 7-14 м/с, ветер юго-западный. В южных районах края ночью -15…-17, днем -5…-7. На севере края и на побережье также дуют юго-западные ветра, по ночам до -15, днем до -10. Но в Советской Гавани сегодня днем ожидается 0…+2, так что горожанам стоит быть осторожнее вечером – возможен гололед.

На реках края начинается ледостав. На Амуре и Амурской протоке ледоход, по прогнозу у Хабаровска Амур затянет льдом к 28 ноября – 3 декабря, у Комсомольска-на-Амуре – к 28-30 ноября, у северного Николаевска-на-Амуре – к 23-25 ноября. Навигация для маломерных судов была прекращена неделю назад. Тем не менее находятся отчаянные любители рыбалки, которые выходят на воду. На уходящей неделе спасателям пришлось вытаскивать из ледяного плена двух граждан: их резиновая лодка вмерзла так, что самостоятельно рыбаки не могли ее вызволить. Спасатели взывают к здравому смыслу и терпению жителей края – подождите, пока установится прочный ледяной покров и тогда рыбачьте вдоволь.