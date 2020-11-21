В Хабаровске в центрах занятости продолжают создавать дружелюбную среду для инвалидов

Безбарьерная во всех смыслах среда формируется в учреждениях Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района закупил оборудование для повышения качества работы с гражданами, имеющими инвалидность по слуху и зрению. В пятницу, 20 ноября, оборудование было протестировано в центре занятости Хабаровска (по ул. Нагишкина, 9). Приборы призваны облегчить людям с инвалидностью процесс поиска работы и коммуникации с сотрудниками центра занятости.

В рамках программы «Доступная среда» в учреждения приобрели приборы «Исток-Синхро» и «ЭлНот 300». Первый представляет собой информационно-коммуникационную панель, с помощью которой слабослышащие и глухие получают информацию. В приборе есть функция чтения и написания текстовых сообщений, обмена сообщениями с сотрудником центра занятости по беспроводному каналу коммуникации.

«ЭлНот 300» - это специализированное рабочее место для слабовидящих и слепых. Благодаря специальному программному обеспечению, человек может работать со звуковой, текстовой и графической информацией без неудобств и помощи со стороны.