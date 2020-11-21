Курение опасно для вашей свободы: куривший в поезде Хабаровск – Нерюнгри пассажир был взят с поличным

Курение в неположенном месте - не уголовное преступление, в отличие от дачи взятки Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

В поезде Хабаровск – Нерюнгри наряд транспортных полицейских обнаружил курильщика, 36-летнего жителям Амурской области. Курение в таких местах категорически запрещено, за проступок налагается административный штраф – от 500 до 1500 рублей. Полицейские начали составлять протокол. И вот тут события приобрети уголовный поворот.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу, мужчина стал предлагать полицейским взятку – три тысячи рублей и разойдемся. Сотрудники полиции несколько раз напомнили гражданину, что за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность. Однако тот продолжал настойчиво предлагать представителям закона мзду. Чем обусловлено такое поведение, непонятно. Возможно, у товарища такая работа, на которой не прощают малейшее нарушение закона, и он боялся ее потерять.

В любом случае, гражданин заработал себе гораздо больше проблем, чем было поначалу. Возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку представителю правоохранительных органов. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до одного года. Впрочем, если у фигуранта чистая биография, суд может оставить его на воле, наложив штраф – до 200 тысяч рублей. Напомним, курение в неположенном месте обошлось бы ему всего в полторы тысячи.