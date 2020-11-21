Михаил Дегтярев обсудил с лесопереработчиками Солнечного района готовность к отказу экспорта необработанной древесины

У предприятий Хабаровского края, уверен Михаил Дегтярев, хватит сил и средств на модернизацию. Если нет - край поможет Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, во время рабочей поездки по Солнечному району посетил предприятия лесного комплекса. Глава региона напомнил лесопереработчикам о задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным: прекратить поставки на экспорт необработанного леса к концу 2021 году.

Поэтому все предприятия, поставляющие кругляк за границу, должны уже сейчас активно развивать глубокую переработку. По мнению Михаила Дегтярева, лесоперерабатывающая отрасль края вполне способна справиться с такой задачей.

- Возникают моменты, в которых им необходима поддержка краевой власти. Но и бизнес должен помнить о том, что наш регион – не просто площадка для зарабатывания денег, - подчеркнул Михаил Дегтярев во время встречи с руководством и работниками двух крупных предприятий Солнечного района. - Надо вовремя платить налоги, создавать рабочие места для местных жителей, помогать в социальных проектах муниципального и краевого уровней.

В целом увиденном глава края остался доволен: многомиллионные инвестиции в лесную отрасль идут, рабочие места создаются. Сейчас важно не потерять темп и работать дальше. В том, что продукция предприятий края будет востребована, сомнений нет.