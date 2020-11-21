В Хабаровске, по данным мэрии, двести человек вышли на «марш Фургала»

Митингующие собираются на шествие, фото с балкона здания правительства Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

В субботу, 21 ноября, в Хабаровске продолжились стихийные шествия в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По данным мэрии, на площади Ленина собрались менее 200 человек.

- Они находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, - подчеркнуто в официальном сообщении администрации Хабаровска. - Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур.

Очевидцы отметили, что в эту субботу на центральных улицах города, по уже традиционному маршруту митингующих, было замечено очень много сотрудников полиции. По субъективной оценке одного из очевидцев, количество правоохранителей было практически таким же, как количество протестующих.