Энергетики создали оперативный штаб по предотвращению ЧС в Приморье

Все объекты энергетики, находящиеся в зоне ответственности ДГК, работают в штатном режиме

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») из-за циклона на юге Приморского края, где непогода массово повреждает линии электропередачи, создан оперативный штаб. Задача штаба – координировать действия энергоструктур для более слаженной и оперативной работы по предотвращению и ликвидаций последствий стихии. Возглавил штаб генеральный директор ДГК Михаил Шукайлов.

Как сообщили в пресс-службе ДГК, в целях обеспечения безаварийного функционирования теплоэлектростанций юга Приморья и тепловых сетей, находящихся в зоне обслуживания компании, руководство АО «ДГК», филиала «Приморская генерация» и СП «Приморские тепловые сети» в круглосуточном режиме взаимодействует со штабом по ЧС в г. Владивостоке, ДРСК, МЧС, ФСК ЕЭС, РДУ Системного оператора и региональными властями.

В компании уточняют, что 19 ноября по вине ДГК перерыва в подаче теплоснабжения на юге Приморского края не было. Все энергообъекты объекты обеспечены аварийным запасом материально-технических ресурсов, работа идет в штатном режиме. Персонал электростанций готов к выполнению действий при ликвидации аварий в зимних условиях. Кроме того, сотрудники прошли инструктаж по особенностям работы в условиях максимума нагрузок.