Обстановка в Хабаровском крае 22 ноября 2020 года: погода, радиация, ситуация на реках Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщают метеорологи 22 ноября в Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -10 до -12, днем от -3 до -5, ветер юго-западный 4-14 м/с.

В южных районах – без существенных осадков, температура ночью от -10 до -16, днем от -5 до -10, ветер юго-западный 9-14 м/с.

В центральных районах – местами небольшой снег, температура ночью от -7 до -22, днем от -10 до 0, ветер западный, юго-западный 7-14 м/с.

В северных районах – местами небольшой снег, температура ночью от -18ºС до -10ºС, днем от -16ºС до -7ºС, ветер северо-западный 7-14 м/с.

Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – от спокойного до неустойчивого.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.

На реке Амур у Хабаровска - ледоход. При сложившихся гидрометеорологических условиях в текущем году установление ледостава на реке Амур и на других реках края ожидается на 7-10 дней позже обычного, на реке Амур у Хабаровска и у Комсомольск-на Амуре в конце ноября - начале декабря.