Второй отряд военных спасателей из Хабаровска отправились на помощь в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В первый день в Приморье, подвергшееся удару стихии, улетели 50 военнослужащих Амурского спасательного центра, во-=второй день еще столько же и в добавок 8 единение техники. Как сообщают в ведомстве спасатели по прибытию в регион будут распределены по наиболее сложным участкам, где требуется дополнительная помощь по расчистке территорий, распиловке деревьев, обрушенных рекламных конструкций, оказанию адресной помощи населению.

- Также в готовности находится аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, базового отряда и его филиалов, в составе 75 спасателей, 14 единиц техники повышенной проходимости, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Виновником чрезвычайной ситуации у соседей стал мощный циклон. Обильные осадки, сильный ветер стали причиной падения большого количества деревьев, обрыву проводов и разрушению широкоформатных конструкций. Наблюдаются перебои в работе объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, в нескольких районах Приморского края.