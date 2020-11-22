20 тысяч масок раздали в Хабаровске пассажирам общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

Сейчас в Хабаровске предпринимаются серьезные меры для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, что ситуация в регионе складывается не самая благоприятная, по данным краевого минздрава только за вчерашний день заболели коронавирусом 298 человек.

Одно из мер способных ограничить распространение опасной инфекции – обязательное ношение масок в общественном транспорте. Тем не менее многие жители Хабаровска заходя в салоны автобусов, трамваев и троллейбусов пренебрегают защитными средствами.

- У многих жителей есть с собой маска, но надевают они ее почему-то только после напоминания, - рассказывает Оксана Устюгова, кондуктор троллейбусного депо МУП «ГЭТ». - Конечно, встречаются и такие, кто принципиально не хочет носить средства защиты. Таких людей приходится высаживать.

Мероприятия по проверке – все ли в общественном транспорте соблюдают масочный режим в столице края проводятся регулярно. В рейдах участвуют сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В случае выявления недочетов, с перевозчиками прорабатывается вопрос об их устранении. При выявлении двух и более нарушений информация направляется в Роспотребнадзор.