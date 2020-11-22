Волонтеры Хабаровска прейдут на помощь людям в самоизоляции Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае продолжает оставаться напряженной, только за прошлые сутки медиками было зарегистрировано более 300 новых заразившихся COVID-19. По данным регионального минздрава больше всего положительных тестов в Хабаровске.

В связи с этим социалисты рекомендуют людям, которые перешагнули 65-летний рубеж не подвергать свое здоровье риску и уйти на самоизоляцию. Но ведь есть и пить хочется каждому, пожилым людям нужны лекарства, так что выходов из дома в магазин или аптеку не избежать.

В Хабаровске добровольцы готовы помочь таким людям. Как сообщили в администрации города при штабе добровольцев открыт центр приема заявок для самоизолировавшихся. Чтобы попросить о помощи, надо зайти на сайт https://dh27.ru/. Далее в меню, расположенном справа, выбрать пункт «Оставить просьбу о помощи» и заполнить заявку с указанием телефона во всплывающем окне. Сделать заявку о помощи помимо сайта можно по телефону 467-061 или в What’s App по номеру +7(924)210-90-99.

- Call-center работает с 22 октября, - рассказал Александр Чигирев, руководитель городского штаба добровольцев. - За это время мы обработали и оказали помощь по 100 заявкам. В основном люди просят добровольцев помочь с покупкой продуктов или медикаментов, но бывает, что пожилым хабаровчанам просто хочется просто поговорить, и в этом мы им тоже не отказываем»

Сейчас уже около 50 добровольцев готовы выехать на поступившие заявки. В случае роста числа обращений от горожан, количество активистов может быть увеличено.