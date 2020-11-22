По поручению Михаила Дегтярева в хабаровский Перинатальный центр поступил мобильный аппарат искусственной почки Фото: Правительство Хабаровского края

О том что региональную медицину необходимо модернизировать неоднократно заявлял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Новый прибор был доставлен в реанимационное отделение Перинатального центра по поручению главы региона.

О том что такой прибор нужен крупнейшему краевому центру специалисты говорили уже давно - ежегодно в перинатальный центр поступает со всего Хабаровского края до 30 женщин с тяжёлыми осложнениями беременности и родов, которые потенциально могут не выжить за счёт развившихся осложнений из-за острого повреждения почек.

По статистике несмотря на то, что шансы восстановить почечные функции высоки, уровень смертности таких тяжелобольных пациентов в палатах интенсивной терапии составлял 50-70%. Новый аппарат поможет эти показатели снизить.

- Аппарат предназначен для использования в экстренных ситуациях в послеродовом периоде, например, при острой почечной недостаточности, интоксикации, - сообщили в правительстве Хабаровского края. - Diapact CRRT выполняет функцию почек, очищая кровь пациентов от токсинов. Этот аппарат позволит быстрее восстановить функцию почек у женщин.

Как сообщают в центре мобильный аппарат искусственной очки не только прибыл в медицинское учреждение, но уже настроен и готов к эксплуатации.